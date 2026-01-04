- Дата публикации
- Война
- 29
- 1 мин
Оккупантов стало меньше на нашей земле: Генштаб сообщил детали
Потери России в Украине превысили 1,202 миллиона военных.
По состоянию на утро 4 января 2026 года ВСУ ликвидировали 1 211 530 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 900 военных.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.01.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 211 530 (+900) человек
танков — 11 499 (+2)
боевых бронированных машин — 23 855
артиллерийских систем — 35 756 (+12)
РСЗО — 1 590
средства ПВО — 1 268 (+1)
самолетов — 434
вертолетов — 347
БПЛА оперативно-тактического уровня — 99 860 (+278)
крылатые ракеты — 4 137
корабли / катера — 28
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 72 776 (+88)
специальная техника — 4 035
Как сообщало издание BBC, потери РФ растут рекордными темпами в течение последних 10 месяцев 2025-го. По оценкам экспертов, подтвержденные данные составляют 45–65% реальных.