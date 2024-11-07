Оккупантов стало меньше на нашей земле: Генштаб сообщил о новых потерях россиян

Враг на фронте теряет и живую силу, и технику.
Общие боевые потери российских оккупантов на 7 ноября составили 704 300 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1400 захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 704300 (+1400) человек
- танков ‒ 9224 (+10)
- боевых бронированных машин ‒ 18612 (+20)
- артиллерийских систем – 20194 (+24)
- РСЗО – 1245
- средства ПВО – 996
- самолетов – 369
- вертолетов – 329
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18408 (+42)
- крылатые ракеты ‒ 2631
- корабли /катера‒ 28
- подлодки — 1 автомобильной техники и автоцистерн – 28411 (+78)
- специальная техника ‒ 3596 (+8)
Напомним, силы обороны Украины поразили ЗРК "Бук-М3" и уничтожили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" российских оккупантов.
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