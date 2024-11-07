Оккупантов стало меньше на нашей земле: Генштаб сообщил о новых потерях россиян

Враг на фронте теряет и живую силу, и технику.

Общие боевые потери российских оккупантов на 7 ноября составили 704 300 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1400 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.11.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 704300 (+1400) человек

танков ‒ 9224 (+10)

боевых бронированных машин ‒ 18612 (+20)

артиллерийских систем – 20194 (+24)

РСЗО – 1245

средства ПВО – 996

самолетов – 369

вертолетов – 329

БПЛА оперативно-тактического уровня – 18408 (+42)

крылатые ракеты ‒ 2631

корабли /катера‒ 28

подлодки — 1 автомобильной техники и автоцистерн – 28411 (+78)

специальная техника ‒ 3596 (+8)

Напомним, силы обороны Украины поразили ЗРК "Бук-М3" и уничтожили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" российских оккупантов.

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