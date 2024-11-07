Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупантов стало меньше на нашей земле: Генштаб сообщил о новых потерях россиян

Оккупантов стало меньше на нашей земле: Генштаб сообщил о новых потерях россиян

Россия теряет войско / Фото: Associated Press

Враг на фронте теряет и живую силу, и технику.

Общие боевые потери российских оккупантов на 7 ноября составили 704 300 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1400 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 704300 (+1400) человек
  • танков ‒ 9224 (+10)
  • боевых бронированных машин ‒ 18612 (+20)
  • артиллерийских систем – 20194 (+24)
  • РСЗО – 1245
  • средства ПВО – 996
  • самолетов – 369
  • вертолетов – 329
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18408 (+42)
  • крылатые ракеты ‒ 2631
  • корабли /катера‒ 28
  • подлодки — 1 автомобильной техники и автоцистерн – 28411 (+78)
  • специальная техника ‒ 3596 (+8)

Напомним, силы обороны Украины поразили ЗРК "Бук-М3" и уничтожили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" российских оккупантов.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация