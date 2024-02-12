Оккупантов стало на 790 меньше: Генштаб сообщил о новых потерях РФ

Россияне теряют и живую силу, и технику.

Общие боевые потери российских оккупантов на 12 февраля составили 395 990 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 790 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.02.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 395 990 (+790) человек

танков ‒ 6416 (+10)

боевых бронированных машин ‒ 11977 (+21)

артиллерийских систем – 9481 (+6)

РСЗО – 981

средства ПВО ‒ 666

самолетов – 332

вертолетов – 325

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7302 (+45)

крылатые ракеты ‒ 1882 (+1)

корабли /катера ‒ 24

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 12599 (+7)

специальная техника ‒ 1514 (+1)

Ранее Генштаб сообщил о ситуации на фронте. Больше об этом читайте в новости.

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