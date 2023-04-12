Оккупантов уже ничего не спасет: военный о предстоящем контрнаступлении ВСУ

Россия в ожидании украинского контрнаступления уже приступила к эвакуации коллаборантов из Херсонской и Запорожской области.

Российские захватчики понимают, что их конец уже близок, поэтому пытаются рыть окопы и строить укрепления, которые им не помогут, когда украинские военные начнут выгонять из своих земель оккупантов.

Об этом заявил украинский доброволец, бывший командир израильского спецназа Денис Десятник, передает 24 канал.

Он отметил, что Россия в ожидании украинского контрнаступления уже приступила к эвакуации коллаборантов из Херсонской и Запорожской области.

Кроме того, украинский боец заявил, что линии обороны, которые будут захватчиками, их не спасут, когда украинская армия начнет масштабное наступление.

"Им не поможет ничего, потому что их выгонят с территории Украины, они это знают. Оккупанты пытаются сейчас что-то делать, но на самом деле просто тратят свои ресурсы. Но пусть тратят", — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина отложила свое весеннее контрнаступление из-за погодных условий и утечки секретных документов США.

Кроме того, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал четыре важнейших условия для предстоящего контрнаступления ВСУ.

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