"Оккупантов вскочили врасплох": британская разведка оценила успехи ВСУ на Харьковщине

Британская разведка сообщила о все большей изоляции российских сил вокруг Изюма и угрозе для России, которой есть потеря Купянска.

Россияне теряют занятые позиции.

Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

"Российские войска, вероятно, были застигнуты врасплох. Сектор удерживался незначительными силами, и украинские подразделения захватили или оцепили несколько городов", — говорится в обзоре.

В Минобороны Британии напоминают, что украинские войска начали наступательные действия на юге Харьковской области 6 сентября 2022 года и передовые части по узкому фронту продвинулись до 50 км на территорию, которая раньше была под контролем России.

"Российские силы вокруг Изюма, вероятно, становятся все более изолированными. Украинские части теперь угрожают Купянску, его захват был бы значительным ударом для России, поскольку он расположен на путях снабжения линии фронта на Донбассе" — отмечает ведомство.

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что украинские военные во время контрнаступления в Харьковской области взяли в плен очень большое количество оккупантов.

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