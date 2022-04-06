Оккупантов выбили из трех сел на Юге: утренняя сводка Генштаба

Оккупантов выбили из трех сел на Юге: утренняя сводка Генштаба

Россияне продолжают активно применять запрещенные международным гуманитарным правом боеприпасы.

Российские оккупанты готовятся к наступательной операции, целью которой является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ утром, 6 апреля.

Сохраняется угроза применения противником ракетного вооружения морского, воздушного и наземного базирования. Оккупанты наносят удары по объектам оборонного комплекса, логистической инфраструктуре и жилым кварталам городов.

Наемники

Враг не оставляет попыток привлечения к боевым действиям против Украины наемников из других стран, чтобы восполнить свои потери в живой силе. В то же время использование наемников существенного влияния на течение боевых действий не будет, учитывая их малую численность.

Потери врага

Командование 200-й отдельной мотострелковой бригады (Печенга Мурманской области) 14 армейского корпуса, из состава которой к войне с Украиной привлечены две батальонные тактические группы, осуществляет подготовку военнослужащих для пополнения потерь.

По имеющейся информации, общие потери бригады в живой силе составляют около 30%. Одна батальона тактическая группа уничтожена, другая – выведена для восстановления боеспособности в Белгородскую область.

Волынь и Полесье

На Волынском направлении признаков формирования оккупантами наступательных группировок нет. Белорусские подразделения продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы.

На Полесском направлении оккупанты активных действий не совершали. Часть подразделений врага, выведенных, находятся на территории Беларуси. Вероятно, их перегруппируют и усилят другими группировками.

Генштаб не исключает, что в Беларуси останутся подразделения российских войск, чтобы сковать Силы обороны Украины и не допустить их перебрасыванию на другие направления. Другой целью является предоставление помощи Беларуси в прикрытии части белорусско-украинской границы.

Сиверщина и Слобожанщина

На Сиверском направлении продолжается восстановление подразделений врага, ранее выведенных в Брянскую и Курскую области РФ

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков и наносить артиллерийские обстрелы по его отдельным районам.

По имеющейся информации, потери 236 артиллерийской бригады 20 общевойсковой армии составляют около 20% личного состава и вооружения. Это значительно снизило интенсивность действий бригады.

На Изюмском направлении оккупанты не оставляют намерений по поводу создания ударной группировки и продолжения наступления в направлении Славянска и Барвинкового.

Донбасс

На Донецком направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Россияне проводят штурмовые действия в районах Попасной, Степного, Новотошкивского, Рубежного, Северодонецка и Сладкого. Однако успеха не имеют.

Российские оккупанты продолжают активно применять запрещенные международным гуманитарным правом боеприпасы. Не оставляют попыток штурма Мариуполя. Защитники города более сорока суток держат оборону, сдерживая превосходящие силы подразделений российских захватчиков.

Юг

На Таврическом направлении, в районе населенного пункта Басань, зафиксировано перемещение отдельных подразделений из состава 58 общевойсковой армии, вероятно, с целью перегруппировки сил.

На Южнобужском направлении враг восстанавливает боеспособность и принимает меры по инженерному оборудованию позиций. Оккупанты продолжают террор гражданского населения на временно занятых территориях Херсонской области.

Враг, в результате наступательных действий ВСУ, потерял контроль над населенными пунктами Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка. Продолжаются бои в районе населенного пункта Александровка.

Угроза из Приднестровья

Одновременно враг пытается улучшить тактическое положение на Южнобужском направлении. Генштаб не исключает, что россияне используют территории самопровозглашенного Приднестровья для поддержки наступательной операции в этом направлении. На аэродроме Тирасполя осуществляется подготовка к приему самолетов.

Воздушные силы за предыдущие сутки были уничтожены 8 крылатых ракет РФ.

Напомним, что на Донбассе украинские военные отбили 9 атак и уничтожили "кучу" техники врага.

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