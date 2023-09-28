Оккупанту привиделись на фронте французы с "полным ртом золота": сожалеет, что не имел пассатижей

Россиянин уверял жену, что видел на войне только немцев и французов

Разведка перехватила очередной разговор окупантов, где россиянин сожалеет, что не вырвал золотые зубы у украинских бойцов (очевидно, речь идет о погибших), которых называет "французами" и "немцами".

Аудиозапись разговора опубликовала пресс-служба ГУР.

Россиянин уверял жену, что видел на войне только немцев и французов. По его словам, у последних можно забирать золотые зубы, но нужен инструмент.

Короче (на фронте. – Ред.) – немцы и французы. Не украинцы. У французов полный рот золота. Надо было пассатижи брать. Я бы вытащил. Там много их, нужно было ковырять чем-нибудь. Еще кулак повредишь. Примером выбить или гранату засунуть", – сказал оккупант.

Его жену такой рассказ отнюдь не смутил. Напротив, она расхохоталась и заявила, что "это очень интересно".

Ранее оккупант в перехваченном разговоре жаловался, что состояние армии РФ осталось на уровне СССР, а у украинцев "все круче".

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