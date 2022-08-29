Оккупанту создали невыносимые условия в Херсонской области: военный эксперт о контрнаступлении ВСУ

Военные события, начавшиеся на юге Украины 29 августа, называют началом контрнаступления. Американские официальные лица со ссылкой на свою разведку называют события на юге "подготовительными операциями".

Военный эксперт Александр Мусиенко в эфире ТСН прокомментировал контрнаступление ВСУ в Херсонской области.

"Военные события на юге Украины — это плод стараний и недельного труда войск и нашего сектора безопасности и обороны на южном направлении. Я говорю об успешной стратегии, которая заключается в том, что оккупанту нужно создать невыносимые условия на Херсонщине и остальных оккупированных территорий — обессиливать группировку врага", — отметил он.

По словам эксперта, ВСУ уничтожают склады, переправы, наносят точечные удары по командным пунктам и скоплению сил врага.

"В результате этой работы эта стратегия дает определенные плоды. Оккупант допускает серьезные ошибки. ВСУ это используют, чтобы прорвать некоторые участки на линии обороны и шаг за шагом освобождать украинскую территорию", — сказал Мусиенко.

Напомним, в Херсоне ВСУ метко ударили по расположению кафиров.

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