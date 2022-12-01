Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты 12 раз обстреляли Херсон: погиб человек, есть разрушения

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
535
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты 12 раз обстреляли Херсон: погиб человек, есть разрушения

Фото: Associated Press

В городе также повреждены жилые дома и загорелись автомобили.

Российские войска 12 раз обстреляли Херсон в течение 1 декабря, в результате чего погиб человек, еще один – пострадал.

Об этом глава Херсонской ГВА Галина Луговая сообщила в видеообращении в Сети.

"Сегодня в Херсоне пострадала улица Кулика, повреждены жилые дома, горели три легковых автомобиля, пострадавших нет. Также в сторону Бериславского шоссе были "прилеты", – рассказала Луговая.

"В Зеленовке по улице Василия Стуса погиб один человек. Также по переулку Ванденко, улице Коммунальной, Стретинской, по улице Чайковского произошло возгорание частного дома, на месте пожара обнаружен пострадавший", — добавила глава городской ВА.

Луговая отметила, что с 20 ноября по 1 декабря в Херсоне было зафиксировано 119 вражеских "прилетов". В результате погибли 19 человек, еще 37 пострадали, среди них – один ребенок.

Напомним, российские войска в течение 30 ноября 34 раза обстреляли территорию Херсонщины, в результате чего погиб человек.

Позже стало известно, что в результате обстрела центра Херсона 30 ноября погибла пожилая женщина, находившаяся в собственной квартире.

Тем временем глава МИД России Сергей Лавров публично подтвердил, что захватчики бомбят Херсон после его деоккупации 11 ноября.

Освобожденная Херсонщина кишит минами – не ходите по непроверенным тропам

Освобожденная Херсонщина кишит минами – не ходите по непроверенным тропам

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
535
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация