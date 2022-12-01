Оккупанты 12 раз обстреляли Херсон: погиб человек, есть разрушения

В городе также повреждены жилые дома и загорелись автомобили.
Российские войска 12 раз обстреляли Херсон в течение 1 декабря, в результате чего погиб человек, еще один – пострадал.
Об этом глава Херсонской ГВА Галина Луговая сообщила в видеообращении в Сети.
"Сегодня в Херсоне пострадала улица Кулика, повреждены жилые дома, горели три легковых автомобиля, пострадавших нет. Также в сторону Бериславского шоссе были "прилеты", – рассказала Луговая.
"В Зеленовке по улице Василия Стуса погиб один человек. Также по переулку Ванденко, улице Коммунальной, Стретинской, по улице Чайковского произошло возгорание частного дома, на месте пожара обнаружен пострадавший", — добавила глава городской ВА.
Луговая отметила, что с 20 ноября по 1 декабря в Херсоне было зафиксировано 119 вражеских "прилетов". В результате погибли 19 человек, еще 37 пострадали, среди них – один ребенок.
Напомним, российские войска в течение 30 ноября 34 раза обстреляли территорию Херсонщины, в результате чего погиб человек.
Позже стало известно, что в результате обстрела центра Херсона 30 ноября погибла пожилая женщина, находившаяся в собственной квартире.
Тем временем глава МИД России Сергей Лавров публично подтвердил, что захватчики бомбят Херсон после его деоккупации 11 ноября.
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