Оккупанты 20 раз штурмовали позиции ВСУ на ключевом направлении: Генштаб – о ситуации на фронте

На Покровском направлении 17 штурмовых действий захватчиков успеха не имели, еще три вражеских атаки продолжаются.

Враг ищет пути, чтобы вклиниться в нашу оборону и попытаться потеснить украинские подразделения с занятых рубежей. Число боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 66.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 10 июня.

Во второй половине дня оккупанты продолжили терроризировать Харьковщину авиаударами со своей территории. В частности, из района Белгорода (РФ) агрессор нанес два удара двенадцатью НАРами по Терновому. В течение дня враг трижды безуспешно пытался атаковать близ Волчанска и Глубокого.

На каких направлениях горячее всего

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На Купянском направлении Силы обороны отразили восемь атак противника. Два боестолкновения еще продолжаются. В районе Степовой Новоселовки российская авиация нанесла два удара шестью КАБами. По состоянию на это время, по предварительным данным, потери оккупантов на этом направлении составили: 62 человека убитыми и ранеными, уничтожены три танка, одна боевая бронированная машина и автомобиль.

На Лиманском направлении все девять штурмовочных попыток противника успеха не имели. Украинские воины контролируют ситуацию.

На Северском направлении враг четырежды атаковал Силы обороны вблизи Спирного, Ивано-Дарьевки и Верхнекамянки. Тоже безуспешно.

На Краматорском направлении с начала суток русские войска пять раз пытались потеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Три штурмовых действия возле Клещиевки и Андреевки украинские воины отбили. Еще две атаки продолжаются возле Нового и Ивановского.

На Покровском направлении с начала суток противник 20 раз атаковал украинских защитников возле Евгеньевки, Новоалександровки, Новопокровского, Карловки, Яснобродовки и Уманского. 17 штурмовых действий успеха не имели. Еще три вражеских атаки продолжаются.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.

Напомним, на войне погиб лидер "Добровольческого движения ОУН" Николай Кохановский. Ему было 53 года.

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