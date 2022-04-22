Оккупанты 23 апреля установят полный контроль над Олешками, ищут псевдомера — городской голова

Российские военные планируют 23 апреля взять Олешки (Херсонскую область) под полный контроль.

Муниципальный патруль уже не работает. Патрулирование улиц в Олешках осуществляют российские военные.

Об этом заявил городской голова Олешек Херсонской области Евгений Рыщук.

"С завтрашнего дня (23 апреля, — ред.) РФ полностью берет на себя контроль и ответственность за город. Сейчас они усиленно ищут представителя, который возглавил бы город. Не знаю, фамилий пока не называют", — сказал Рыщук.

Мэр добавил, что патрулирование в городе осуществляется российскими войсками.

Напомним, в оккупированной части Херсонской области захватчики ускорили подготовку "референдума" для провозглашения "ХНР". Дату фейкового "волеизъявления" ВС РФ назначили на 27 апреля.

Однако намерения оккупационных сил назначить нового "руководителя" Херсона проваливаются потому, что у них не получается найти соответствующего кандидата.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Херсонской области российские оккупанты стали в оборону и удерживают группировки на правом берегу. Тем не менее, они планируют сдать город.

"В Херсонской области они (оккупанты, – ред.) давно встали в оборону. Удерживают небольшую группировку на правом берегу, которую подгрызают наши войска. Проблема в том, что там перерезана ирригационными каналами местность, из-за которой очень тяжело наступать, форсировать, перебираться. Это нашим войскам нелегко дается", – рассказал Алексей Арестович.

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