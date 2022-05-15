Оккупанты 30 раз обстреливали Луганщину из артиллерии и с привлечением авиации: последствия атак (фото)

В сутки враг 30 раз обстрелял Луганщину из разного вида артиллерийского вооружения и с использованием авиации.
Оккупанты продолжают беспощадно атаковать Луганскую область, уничтожая там населенные пункты. В свою очередь полиция документирует преступления россиян, за которые они вскоре будут отвечать в полной мере.
Об этом отчитывается в МВД.
В результате обстрелов были ранены местные жители.
За прошедшие сутки российские войска повредили по меньшей мере 52 объекта инфраструктуры городов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Новодружеск, Попасная, Золотое и поселков Белогоровка, Камышеваха, Тошковское, Орехово, Катериновка, Троицкое, Верхнекамье.
Пострадали многоэтажные и частные дома, гаражи, техникум, здание вуза, здание поселкового совета пгт. Камышеваха.
Также в результате обстрелов армии РФ были ранены местные жители. А в Северодонецке снаряд путинских войск попал на территорию одного из предприятий, где загорелось производственное здание.
Кроме этого, из-за обстрелов и попадания снарядов в городе горели квартиры в многоквартирных домах.
Как сообщалось, россияне "удаляют" с карты мира населенные пункты Луганщины: обстреляны "Азот", техникум, многоэтажки, есть раненные.
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