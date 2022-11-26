Оккупанты 39 раз обстреляли Херсонщину: два человека погибли

Российские войска за прошедшие сутки, 25 ноября, 39 раз обстреливали Херсонскую область. В результате двое гражданских погибли, еще 10 — ранены.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Оккупанты обстреливали жилые кварталы Херсона. Снаряды попали в частные дома, торговое заведение и училище.

В результате обстрела Берислава повреждены частные дома. Также российские войска обстреливали Чернобаевку, Антоновку, Приднепровское, Никольское, Зеленовку, Музыковку (Херсонский район), Новоалександровку, Качкаровку и Костырку (Бериславский).

После освобождения Херсона российские войска регулярно обстреливают город. Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 21 ноября призвала жителей Херсона эвакуироваться из города на период зимы.

Российские войска захватили Херсон в первые дни войны - в начале марта.

11 ноября Минобороны сообщило, что Херсон возвращается под контроль украинской армии. Российские военные отступили с правого берега Днепра, где, в частности, расположен областной центр.

В городе нет света, тепла, воды. Многие дома заминированы. В город завозят гуманитарную помощь и возобновили железнодорожное сообщение.

Оккупанты гатят ракетами по Херсону

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