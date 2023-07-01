Оккупанты 58 раз за сутки атаковали Украину из авиации: главные новости с фронта от Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки противник нанес 8 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск, а также по военным и гражданским инфраструктурным объектам Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В частности, в результате ракетного удара крылатой ракетой наземного базирования "Искандер-К" по школе в Сергеевке Донецкой области погибли 2 мирных человека и 6 получили ранения. Школа полностью разрушена. В результате обстрела российскими оккупантами жилого дома в Антоновке в Херсонской области получила ранение семья с ребенком. В общей сложности повреждено около 30 гражданских жилых домов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 1 июля.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 22 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы около 15 населенных пунктов. В частности, под огонь попали Красные Лозы, Гремяч, Богданово Черниговской области; Волфино, Константиновка, Басовка Сумской области и Гатище, Огурцово и Дворичанское в Харьковской области.

противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы около 15 населенных пунктов. В частности, под огонь попали Красные Лозы, Гремяч, Богданово Черниговской области; Волфино, Константиновка, Басовка Сумской области и Гатище, Огурцово и Дворичанское в Харьковской области. На Купянском направлении оккупанты совершили безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области. Нанесли авиационные удары в районах Кисловки, Котляровки и Берестового Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Путниково, Фиголовка, Двухлетняя, Масютовка, Купянск и Кисловка Харьковской области.

оккупанты совершили безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области. Нанесли авиационные удары в районах Кисловки, Котляровки и Берестового Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Путниково, Фиголовка, Двухлетняя, Масютовка, Купянск и Кисловка Харьковской области. На Лиманском направлении захватчики проводили наступательные действия в районе Серебрянского лесничества, успеха не имели. Нанесли авиационные удары в районах Невского и Белогоровки Луганской области и Спорного и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброво, Верхнекаменское, Раздолевка и Берестово Донецкой области.

захватчики проводили наступательные действия в районе Серебрянского лесничества, успеха не имели. Нанесли авиационные удары в районах Невского и Белогоровки Луганской области и Спорного и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброво, Верхнекаменское, Раздолевка и Берестово Донецкой области. На Бахмутском направлении россияне совершили безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Хромово. Нанесли авиационные удары в районах Торецкая и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Марково, Ивановское, Александро-Шультино и Озаряновка Донецкой области.

россияне совершили безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Хромово. Нанесли авиационные удары в районах Торецкая и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Марково, Ивановское, Александро-Шультино и Озаряновка Донецкой области. На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия при поддержке авиации в районах Авдеевки и Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них - Бердичи, Ласточкино, Степное, Тоненькое, Первомайское, Нетайлово и Карловка Донецкой области.

враг вел безуспешные наступательные действия при поддержке авиации в районах Авдеевки и Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них - Бердичи, Ласточкино, Степное, Тоненькое, Первомайское, Нетайлово и Карловка Донецкой области. На Марьинском направлении украинские защитники отразили все атаки противника в районе Марьинки. В то же время враг нанес авиационный удар возле города. Совершил артиллерийские обстрелы около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровки, Марьинки, Георгиевки и Победы Донецкой области.

украинские защитники отразили все атаки противника в районе Марьинки. В то же время враг нанес авиационный удар возле города. Совершил артиллерийские обстрелы около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровки, Марьинки, Георгиевки и Победы Донецкой области. На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Благодатного и Золотой Нивы. Совершил обстрелы около 15 населенных пунктов. В частности, пострадали Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка, Богоявленко, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

враг нанес авиационные удары в районах Благодатного и Золотой Нивы. Совершил обстрелы около 15 населенных пунктов. В частности, пострадали Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка, Богоявленко, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на недопущении продвижения украинских войск. Безуспешно пытались провести наступательные действия в районе Ровнополья, потерпели потери. Нанесли авиационный удар в районе Антоновки Херсонской области. Совершили артиллерийские обстрелы более 50 населенных пунктов. Среди них – Новодаровка, Левадное, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Дудчаны, Антоновка, Херсон, Степановка, Днепровское Херсонской области.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины и из-за значительных потерь противника в живой силе увеличиваются случаи дезертирства в подразделениях российских оккупационных войск, все чаще самовольно покидающих боевые позиции. В частности, около 50 военнослужащих этнических дагестанцев из состава каспийской флотилии в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожской области отказались участвовать в боевых действиях. Имеющееся в подразделении вооружения российские отказники вышли из строя.

Также российские оккупанты продолжают использовать гражданское население в качестве "живого щита". Так, в населенном пункте Тополовка Херсонской области российское военное командование расселяет своих военнослужащих в частных домах, в которых проживает гражданское население.

Ответ ВСУ

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 1 – по зенитно-ракетному комплексу врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 3 состава боеприпасов, 24 артиллерийских средства на огневых позициях и станцию РЭБ противника.

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