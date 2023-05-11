Оккупанты 70 раз обстреляли Запорожскую область, в том числе и кассетными снарядами: какие последствия

В частности, в результате атаки кассетными боеприпасами по Малокатериновке пострадали восемь человек.

Российские войска 70 раз обстреляли города и села Запорожской области в течение 10 мая, в том числе запрещенными кассетными боеприпасами.

Об этом глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил в Сети 11 мая.



После 70 вражеских обстрелов Запорожской области зафиксировано более 30 разрушений в 20 населенных пунктах. Так, российские захватчики устроили 60 обстрелов из артиллерии, пять раз били из РСЗО, устроили три авиудара и один ракетный, а также устроили атаку с беспилотника.

В результате вражеских атак повреждены частные дома, автомобили, имущество мирных жителей, социальные учреждения и коммунальные сети в Гуляйполе, Орехове, Степногорске и окрестных селах.



Отмечается, что оккупанты устроили массированную атаку кассетными боеприпасами по Малокатериновке, в результате чего пострадали восемь человек. Трое из пострадавших – работники скорой помощи, прибывшие по вызову. Ранения получили и местные жители – три человека и две женщины. Им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, ранее чрезвычайники проинформировали о вражеском обстреле кассетными и фосфорными снарядами поселка на Запорожье. В результате загорелись пять жилых домов, еще шесть были повреждены. Также была перебита газовая труба.

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