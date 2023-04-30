Оккупанты 93 раза обстреляли Луганщину и обесточили села Черниговщины: ситуация в регионах 30 апреля

Ночь на 30 апреля в большинстве областей Украины прошла относительно спокойно.

Областные военные администрации рассказали о ситуации в регионах по состоянию на 9:00 30 апреля.

Черкасская область

В Умани накануне завершили спасательно-поисковую операцию. Она длилась 35 часов. Российская ракета унесла 23 жизни. Среди погибших – шесть детей. В области продолжается траур.

Черниговщина

За сутки россияне 11 раз обстреливали пограничные громады области, вели огонь из САУ и минометов. Целили по Новгород-Северскому и Корюковскому районам. Из-за попадания в ЛЭП обесточены несколько сел недалеко от границы в Новгород-Северском районе.

Сумщина

Ночью и утром врагом совершено девять обстрелов пограничных громад. Зафиксировано 57 взрывов. Обстрелы получили Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Белопольская, Дружбовская территориальные громады.

Середино-будская громада: в результате обстрела поврежден многоквартирный жилой дом. Также были девять взрывов в г. Середина Буда. В результате одного из обстрелов произошел пожар жилого дома, повреждены линии электросети.

Зноб-Новгородская громада: есть повреждения нежилых построек.

Дружбовская громада: попадание в жилой дом при обстреле произошел пожар. Повреждены помещения отделения банка. Также один из боеприпасов попал в крышу двухэтажного 12-ти квартирного жилого дома. В результате попадания повреждена крыша дома.

Вчера в течение дня россияне совершили 17 обстрелов пограничных громад. Зафиксировано более 170 взрывов. Обстрелы подверглись Середино-Будской, Эсманьской, Белопольской, Великописаревской, Миропольской и Юнаковской громады.

Запорожская область

Враг продолжает террор прифронтовых населённых пунктов. За последние сутки российские войска нанесли 69 ударов по 19 городам и селам области: один авиаудар по Преображенке, пять атак из БПЛА по Волшебному и Полтавке. Из РСЗО били по Затишью, Белогорью и Гуляйпольскому, 60 артударов пришлись по Новояковловке, Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному, Каменскому и еще 15 населенным пунктам. Разрушение есть, но люди уцелели. Подробная информация о последствиях уточняется.

Днепропетровщина

Этой ночью огонь вражеской артиллерии накрыл Никополь. Прошло без пострадавших, но в городе повреждены семь частных домов, хозяйственные постройки, линия электропередач, микроавтобус и легковой автомобиль.

Вчера днем враг также бил по Никопольскому району. Попал из тяжелой артиллерии по Красногригорьевской общине. Прошло без жертв и разрушений.

Харьковщина

Сегодня утром враг обстрелял из РСЗО центр г. Купянск. Поврежден частный дом, гаражи, четыре автомобиля, произошли пожары. Без пострадавших.

На Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красная Заря, Гоптовка, Красное, Терново, Волчанск, Волчанские Хутора и Нестерное.

На Купянском направлении обстрелов подверглись Строевка, Каменка, Тополя, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Западная, Лиман Первый и Кисловка.

Вчера в с. Вернополье 30-летний мужчина взорвался на собственном подворье на неизвестном взрывном устройстве. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Луганщина

За сутки противник совершил 93 обстрела (433 снаряда) по позициям ВСУ: минометных – 40; РСЗО – 10; артиллерийских – 33; танковых – 8.

Артиллерийские и минометные обстрелы со стороны врага минувших суток подверглись Новоселовскому, Невскому и Белогоровку. Ситуация в области остается сложной.

Донетчина

За сутки – 21 обстрел: ЗРК "С-300", БПЛА "Герань-2", авиаудар "НКРС", РСЗО "Ураган", "Град", артиллерия. Обстрелянные населенные пункты: пгт Малотарановка, Святогорск, Авдеевка, пгт Большая Новоселка, Константиновка, Краматорск, Бахмут, с. Звездное, с. Карловка.

Повреждены 17 – жилых домов, из них один – многоквартирный, здание пансионата,

шесть частных автомобилей, два автоприцепа.

Николаевщина

Вчера вечером и сегодня ночью враг нанес артиллерийские удары по акватории Очаковской громаде. Пострадавших нет.

Херсонщина

За сутки по области противник совершил 27 обстрелов (135 снарядов): РСЗО – 5, артиллерийских – 9, минометных – 10, танковых – 2, БПЛА – 1. Из них по г. Херсон противник совершил два обстрела (8 снарядов).

Российские военные попали в районы 14 населенных пунктов области. Один человек погиб, один получил ранения.

С деоккупированной территории области эвакуирован 71 человек.

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