Оккупанты активизировали атаки с бронетехникой возле важного города на Донбассе: детали

Армия РФ активизировала штурмы с использованием бронетехники в районе города Селидово Донецкой области. оккупанты пытаются продвигаться дальше.

Об этом заявил подполковник 15-й бригады Нацгвардии "Кара-Даг" Виталий Миловидов во время телемарафона.

По его словам, вокруг Селидова в зоне ответственности 1-й бригады не было дней без штурмовых действий российских военных. Ежедневно оккупанты продолжают "разной степени накаты вражеской пехоты".

"Усилились попытки продвижения за счет бронированной техники. В нескольких случаях — это было две-три единицы. Также были попытки более массированного штурма с привлечением восьми единиц техники, которые были на подступах к нашим позициям ликвидированы", — сказал подполковник.

Больше всего захватчики донимали с южного направления – это Цукурино – Украинский. На этом участке фронта россияне пытаются найти слабый участок обороны и продвигаться.

"Но южнее большее количество техники привлекается. Именно там они более географически выгодно пытаются пройти техникой, поскольку все попытки пройти этот участок участка местности Михайловки, которой уже почти не существует, им очень сложно. Там открыты площади. Мы оперативно обнаруживаем их и наносим огненное поражение". ", — подчеркнул Миловидов.

Как сообщалось, РФ продолжает свое наступление РФ на Донбассе. На фронте сейчас три точки, где россияне имеют преимущество на оперативном направлении: Курахово, Торецк и Купянско-Лиманское направление.

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