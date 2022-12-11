Оккупанты активизировали атаки Украины дронами: Игнат объяснил, почему и откуда их запускают

Есть вероятность, что агрессор уже получил новую партию дронов.

Российская оккупационная армия во время последних атак Украины запускала дроны-камикадзе из акватории Азовского моря.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Из Азовского моря сейчас запускают дроны-камикадзе. Из восточной части Азовского моря, Краснодарский край. Две последние атаки дронов были именно оттуда", — сообщил спикер Воздушных сил.

Он уточнил, что несколько недель россияне практически не использовали иранские беспилотники для атак Украины, вероятно, из-за их нехватки. Но есть вероятность, что агрессор уже получил новую партию дронов.

Впрочем, Игнат объяснил, что также существенно на интенсивность использования Россией дронов-камикадзе влияют погодные условия.

"Почему оккупанты до этого меньше использовали дроны, сказать трудно — возможно именно из-за наблюдавшихся до сих пор морозов. Сейчас потеплело, но не исключается, что им завезли новые партии дронов-камикадзе, что и привело к увеличению атак", — пояснил Игнат.

Напомним, в ночь на 10 декабря российские оккупанты атаковали иранскими дронами южные области Украины. Многие Shahed-136 удалось сбить. Однако было попадание в объекты энергетики.

Из-за масштаба разрушений энергоинфраструктуры в Одессе отключили от электроэнергии всех потребителей, кроме критической инфраструктуры.

Учитывая, что Россия снова начала атаковать Украину дронами, Министерство обороны Великобритании предположило, что оккупанты получили новую партию беспилотников из Ирана.

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