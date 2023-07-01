Оккупанты активизировали авиацию на юге, есть угроза ударов – Воздушные силы

Воздушные силы предупредили об опасности на юго-востоке Украины.
На юго-востоке Украины днем 1 июля наблюдается активность вражеской тактической авиации.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
"Внимание! Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении", — говорится в сообщении.
Людей призывали в случае объявления воздушной тревоги направляться в укрытия.
Напомним, оккупанты уменьшили количество ракетных ударов по Украине — может свидетельствовать о том, что враг собирает ресурсы для новой атаки.
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