Оккупанты активизировали боевые действия, чтобы захватить Донетчину и Луганщину — военный эксперт

Российские оккупанты активизировали боевые действия для реализации своей стратегии в отношении Донбасса и Луганщины. Россияне будут сосредотачивать свои усилия для того, чтобы взять под контроль военную агломерацию Славянск – Краматорск.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал военный эксперт, полковник ВСУ, спикер Генерального штаба ВСУ (2014-2017 гг.) Владислав Селезнев.

"Очевидно, что враг пытается и дальше реализовывать свою стратегию. Стратегию с которой он начинал — это полная оккупация Донетчины и Луганщины. Но до сих пор небольшая часть Луганщины держится под контролем украинской армии, и немалая территория Донетчины тоже будет под контролем Украины. усилия для того, чтобы взять под контроль военную агломерацию Славянск – Краматорск, поэтому мы и видим серьезную активизацию вражеских войск на Лиманском направлении", – рассказал Владислав Селезнев.

По его словам, в направлении Лимана оккупанты будут создавать предпосылки для дальнейшего наступления в направлении Славянска. Кроме того, активизация боевых действий у Бахмута также связана с тем, что россияне мечтают взять под контроль Времен Яр, который является ключом от нашей обороны в Краматорске и Славянске.

"Также враг будет пытаться срезать Угледарское выступление, чтобы через Константиновку двинуться так же в направлении Краматорска и Славянска", — подчеркнул Селезнев.

Напомним, что кафиры жалуются, что украинские диверсанты минуют им дороги.

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