Оккупанты активизировали движение техники через Мариуполь в направлении Бердянска

Российские захватчики активизировали движение военной техники, в частности танков, грузовиков с живой силой, топливозаправщиков через Мариуполь в направлении Бердянска.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Танки и грузовики в течение суток в большом количестве, всего до 20 танков и около 30 грузовиков с живой силой. Также дважды в день колонны топливозаправщиков со стороны Новоазовска в сторону Бердянска и обратно", — написал Андрющенко.

Он отметил, что активность перемещения вражеской техники в Запорожском направлении ежедневно растет.

Ситуация в Мариуполе Донецкой области

Временно оккупированный Мариуполь почти на 90% разрушен в результате обстрелов россиян, в городе все еще остаются более 100 тыс. жителей. Оккупанты недавно снесли жилой квартал в Приморском районе и исторический "Дом с часами".

Мариупольский морской порт оккупанты постепенно превращают в военную базу. В конце декабря из порта уволили всех мариупольцев (за исключением отдельных специалистов-коллаборантов) и увезли работников из России.

Оккупант из Бурятии во время разговора в одной из социальных сетей рассказал, как они уничтожали Мариуполь.

7 января под Мариуполем, временно захваченным россиянами, вспыхнул и начал петлями падать их самолет, летевший в направлении Ростова.

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