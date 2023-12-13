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Оккупанты активизировали наступательные действия: эксперт объяснил, как с этим связана зима

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Оккупанты активизировали наступательные действия: эксперт объяснил, как с этим связана зима

Фото: Associated Press

Оккупанты в течение лета накапливали силы для своих зимних атак.

Российские оккупанты активизировали свои наступательные действия. Это связано с зимним периодом. Именно по такому сценарию российские войска действовали и в прошлом году.

Об этом "24 каналу" рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, летом россияне занимались в основном тем, что отражали наступление украинских военных. В то же время, они накапливали силы для своих атак. ВСУ ежедневно сейчас уничтожают от 600 до 1300 окупантов.

По состоянию на данный момент, группировка РФ в нашем государстве составляет около 450 тысяч личного состава. Сюда стоит добавить еще 30 тысяч росгвардейцев, также находящихся на оккупированных территориях.

Однако несколько месяцев назад речь шла о цифре в 400 тысяч.

“Увеличение есть. Кратное преимущество в численности на поле боя требует от врага реализовывать миссию по территориальным достижениям. Но вряд ли они смогут с такой численностью осуществить свои планы. Хотя бои будут жестокие”, – сказал Владислав Селезнев.

Украинские военные же нуждаются в артиллерийских снарядах, системах и боеприпасах. Тогда дела у оккупантов будут очень плохими. Если нет – придется усиленно отражать атаки врага, как это было раньше.

"Если не будет хватать, то украинская армия пойдет в стратегическую оборону. Будут усиливать развитие различных инженерных сооружений, чтобы с их помощью отражать вражеские атаки", – подчеркнул Селезнев.

Напомним, что генерал армии объяснил изменение тактики ракетных ударов РФ по Киеву.

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Дата публикации
Просмотры
136
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