Оккупанты активизировали наступление на Бахмутском направлении – что там происходит

У России есть преимущество в количестве людей, это она и использует против Украины.

Оккупационные войска активизировали наступательные действия на Бахмутском направлении. Они пытаются восстановить утраченные позиции.

Об этом рассказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов в эфире Эспрессо.

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"Ситуация сложна и тем, что противник постоянно подбрасывает резервы и применяет все свои имеющиеся силы и средства. Таким образом, россияне пытаются восстановить утраченные позиции. Ситуация действительно напряженная и сложная, но полностью контролируемая Силами обороны", — заверил Кудряшов.

Майор подчеркнул, что Россия использует пехоту для штурмов, она не жалеет своих людей.

"Мы в свою очередь тоже применяем все имеющиеся силы и средства, чтобы сдержать противника. Враг имеет огромное количество личного состава, которое бросает на штурмы наших позиций. Эта пехота ликвидируется с FPV дронов и артиллерией. Это классическая тактика россиян. Они применяют одно из своих преимуществ, а именно преимущество в живой силе", – добавил он.

Напомним, командир "Азова" Прокопенко призвал украинцев снять розовые очки и не верить, что война скоро закончится.

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