Оккупанты активизировали штурмы на Марьинском направлении

Оккупационная армия РФ увеличила количество штурмовых действий на Марьинском направлении. В частности, за прошедшие сутки, 16 октября, украинские военные отбили почти 20 вражеских атак в районе Марьинки.

Об этом сообщает Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

"Противник доукомплектовывает на разных направлениях отряды "Шторм", которые понесли и понесут значительные потери. Российское командование бросает их вперед на верную гибель", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки оккупанты нанесли два ракетных и 16 авиационных ударов, провели 42 боевых столкновения, а также совершили 595 артобстрелов.

"Есть высокая угроза применения ракетного вооружения и БПЛА по объектам военной и гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Напомним, военный эксперт Иван Январь рассказал, что трасса Бахмут-Горловка находится под огневым контролем ВСУ. По его словам, оккупанты пытаются удержать в своих руках Бахмут и отодвинуть от города Вооруженные силы Украины. Украинские защитники медленно продвигаются вперед на юге города.

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