Оккупанты активизировались еще на одном направлении: что происходит на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 194 боевых столкновения. Больше всего вражеских атак отражено на Покровском, Кураховском и Времивском направлениях.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, наносят врагу значительные потери", — говорится в сообщении.

На Харьковском направлении враг три раза штурмовал позиции украинских защитников в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении в сутки произошло шесть атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Зеленой Рощи, Глушковки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался вклиниться в оборону ВСУ вблизи Торского, Грековки, Тернов, Новогоровки и Макеевки.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в районе Ступочек и Часов Яра.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в направлении Торецкого.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 44 штурмовых действия агрессора в сторону Миролюбовки, Луча, Лисовки, Сухого Яра, Пустынки, Григорьевки, Даченского, Петровки и Пушкиного.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 36 российских атак.

На Времивском направлении противник совершил 30 штурмов позиций ВСУ в районах Трудового, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Новодаровки.

На Ореховском направлении оккупационные войска однажды безуспешно штурмовали позиции сил обороны в районе Каменского.

На Приднепровском направлении враг четырежды без успеха атаковал позиции украинских защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Ранее сообщалось, что в Черном море зафиксирована повышенная активность российского флота. Среди 20 вражеских кораблей, шесть носителей крылатых ракет "Калибр" с общим боезапасом до 23 ракет.