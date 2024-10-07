Оккупанты активизировались на двух направлениях: подробности от Генштаба

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 141 боевое столкновение. Активнее всего враг наступал на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Харьковском направлении продолжались шесть боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска и Старицы.

12 боестолкновений произошло за прошедшие сутки на Купянском направлении возле Кучеровки, Новоосинового, Кругляковки, Вишневого, Синьковки и Стельмаховки.

Враг атаковал 18 раз недалеко от Дружелюбовки, Невского, Новосадового, Заречного, Торского, Грековки, Григорьевки и Дибровы на Лиманском направлении.

Украинские защитники отбили одну попытку потеснить наших воинов вблизи Белогоровки на Северском направлении.

В районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора на Краматорском направлении в сутки - девять боев.

При поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации на Торецком направлении россияне атаковали 17 раз недалеко от Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники отразили 21 вражеское штурмовое действие.

Кураховское направление за прошедшие сутки 18 раз было атаковано вблизи населенных пунктов Новоселидовка, Горняк, Цукурино, Острое, Георгиевка, Желанне Второе, Александровка и Константиновка.

Наши защитники отбили пять штурмов оккупантов вблизи населенных пунктов Богоявленка, Ясна Поляна и Золотая Нива на Времивском направлении.

Шесть раз противник потерпел поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев на Приднепровском направлении.

На Гуляйпольском направлении ситуация без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, совершает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Ранее в британской разведке сообщили, что следующими целями оккупантов после Угледара могут стать населенные пункты на Запорожском направлении. Наступление ожидается в ближайшие недели.

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