Оккупанты активизировались на Купянском направлении: как враг пытается прорваться в город

Российские войска активизировались на Купянском направлении и перегруппировываются там. Однако из-за плохой погоды врагу сейчас сложно использовать военную технику.

Об этом спикер Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил в эфире телемарафона 17 ноября.

Ситуация на Купянском направлении

Фитьо заявил, что российские оккупанты активизировались на всей линии обороны оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении.

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"Вчера наши защитники отразили пять атак. Это Синьковка. Петропавловка, Белогоровка. Противник перегруппировывается, от своих намерений наступления на Купянск не отказывается", — отметил спикер Сухопутных войск.

В то же время он указал, что в связи с ухудшением погоды использование российскими войсками техники несколько усложняется.

Как оккупанты пытаются зайти в Купянск

Российские захватчики "комбинированным способом" пытаются зайти в Купянск на Харьковщине. Об этом сообщила спикер 14 ОМБр имени князя Романа Великого Надежда Замрыга в эфире "Радио Свобода".

"Были случаи буквально вчера, позавчера – когда заходили колонны (вражеской – ред.) тяжелой бронированной техники. Второй вариант их попыток штурмовать наши позиции – это пехота. Когда подходят небольшие группы пехоты до 10 людей и пытаются войти на наши позиции", – рассказала Замрыга.

Она обратила внимание, что еще месяц-полтора назад эти российские штурмовые группы пехоты были значительно многочисленнее – до 30 человек.

"Но благодаря нашим действиям – например, сбросы, FPV-дроны, работа артиллерии – они отказались от таких больших групп, потому что большие потери личного состава. Они просто измельчили группы на меньшие группы, но идут из трех-четырех точек. Количество личного состава, пожалуй, такое же", – объяснила представительница 14 ОМБр.

Напомним, в начале ноября российские войска ужесточили обстрелы на Купянском направлении. А 10 ноября глава Харьковской Олег Синегубов заявил, что оккупанты избрали приоритетным на фронте Купянское направление, поэтому с их стороны ожидается усиление.

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