Оккупанты активизировались на Лимано-Купянском направлении: в ВСУ разоблачили цель врага

По словам Сырского, российская армия несет большие потери в этом направлении.

Российские войска активизировались у Лимана и Купянска, они усилили артиллерийские обстрелы. Их цель — перехватить инициативу в ВСУ и развить наступление, чтобы наконец выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Об этом пресс-секретарю Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, российская армия несет большие потери на этом направлении.

"Безусловно, они хотят перехватить инициативу, они ведут атакующие наступательные действия с целью развить успехи, продолжить движение по оккупации нашей Донецкой и Луганской областей", — отметил он.

Череватый подчеркнул, что Лимано-Купянское направление – это лидер по артиллерийским ударам. За минувшие сутки зафиксировали 601 обстрел, а также 6 боестолкновений, 11 авиаударов. Но украинские войска жестоко контролируют это направление.

"Мы постоянно за врагом следим. Мы знаем его кондиции. Знаем его намерения и то, что так много месяцев подряд и это направление, и Бахмутское, они остаются, по большому счету, в стратегическом видении без успехов врага", — добавил спикер Восточного. группировка.

ВСУ продвигаются на Сватовском направлении

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский, 92 отдельная махенизированная бригады успешно контратаковала и продвинулся вперед на 400 метров на Сватовском направлении. А бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады шаг за шагом освободили значительный участок территории в районе Ивановского леса.

Читайте также: