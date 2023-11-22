Оккупанты активизировались на одном из направлений: что известно

Армия русской Федерации увеличила количество штурмовых действий и авиаударов на Таврическом направлении. В частности, оккупанты сбрасывают КАБы с самолетов Су-35.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, на этом направлении враг наносил 30 ракетных и авиаударов, произошло 38 боевых столкновений. Также оккупанты совершили 911 артобстрелов.

В то же время, количество потерь у врага на этом участке фронта возросло и в живой силе, и в бронетехнике. Общие потери оккупационной армии составили 491 человек, 7 оккупантов сдались в плен. Уничтожена 21 единица военной техники. В частности, танки, ББМ, автомобили, самоходная реактивная установка разминирования УР-77 "Метеорит". Также уничтожены 3 склада боеприпасов.

Тарнавский отметил, что Вооруженные силы Украины устойчиво держат оборону на Авдеевском направлении, ведется наступательная операция на Мелитопольском направлении.

Напомним, россияне также резко увеличили количество штурмов у Авдеевки. На этом участке фронта продолжаются активные бои, а линия боевого столкновения может колебаться.

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