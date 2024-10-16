Оккупанты активизировались на юге: есть ли угроза масштабного наступления

На юге войска РФ пытаются регулярно совершать атакующие действия вдоль линии фронта. Пока значительного накопления российских сил, достаточного для проведения масштабных наступательных операций, не наблюдается.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга полковник Владислав Волошин.

"У нас постоянно продолжаются обстрелы, противник постоянно наносит ракетные, авиационные удары, удары беспилотными летательными аппаратами, постоянно ведется контрбатарейная борьба, — говорит военный.

По его словам, наиболее напряженные участки на линии фронта на юге — между Приютным и Большой Новоселкой, недалеко от Орехового и Гуляйполя. Кроме того, в устье Днепра захватчики пытаются взять под контроль острова и постоянно наносят удары по Херсону и прибрежным населенным пунктам.

Волошин отметил, что после определенных успехов в попытках захватить Угледар, враг сейчас проводит перегруппировку и готовится к штурмовым действиям по другим направлениям.

Кроме того, также опрокидывает личный состав штурмовых групп на передовые позиции и готовится к ведению штурмовых действий вблизи Роботиного. Также опрокидывает личный состав на свои передовые позиции в устье Днепра, на Херсонском направлении. Есть такая информация, что, вероятно, он и там начнет активизацию своих штурмовых действий", — предположил Владислав Волошин.

Впрочем, речь не идет о значительном увеличении вражеских сил на юге за счет резервов, а лишь о создании штурмовых подразделений из личного состава уже существующих у противника частей.

Как сообщили аналитики ISW, российская армия продвинулась под Купянском и Донбасом. В частности, оккупанты также наступали в районе Временного Яра и Курахового.

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