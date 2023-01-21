Оккупанты активизировались на юге, на одном из направлений непростая ситуация: подробности от ВСУ

В настоящее время наблюдается обострение на Запорожском направлении.
Российские оккупанты активизировались на юге Украины. На одном из направлений наблюдается непростая ситуация.
Враг пытается улучшить тактическое положение на Запорожском направлении. Однако ВСУ дают рашистам отпор.
Об этом в эфире "24 канала" рассказал руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.
"Да, враг усилил свою активность на этих направлениях. Вместе с тем это, как правило, небольшие группы, действующие на отдельных направлениях, с целью получения каких-то тактических преимуществ и для улучшения своего тактического положения. В настоящее время эти попытки противника контролируются и пресекаются, успеха противник не достиг. Вместе с тем ситуация действительно непростая, возможны определенные обострения в даной ситуации", — отметил он.
Ерин также рассказал, что происходит на Кинбурнской косе. По его словам, вопрос ее освобождения целесообразен только в случае полного освобождения левого берега. Однако сейчас ВСУ держат все под огневым контролем. Военные ВСУ проводят мероприятия по контрбатарейной борьбе, уничтожают склады оккупантов. Именно поэтому сейчас стало меньше обстрелов с того направления.
Напомним, как рассказали в Генштабе ВСУ 21 января, враг вел безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении. Продолжает попытки наступления на Бахмутском и Запорожском направлениях, увеличивает интенсивность применения авиации.
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