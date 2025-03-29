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Оккупанты активизировались на Юге: в Силах обороны назвали ситуацию сложной
Враг не прекращает обстрелы украинских позиций, постоянно наносит удары дронами и ракетами.
Российская оккупационная армия увеличивает интенсивность штурмовых действий на южных направлениях фронта. Вероятно, Запорожье станет одним из приоритетных направлений нового наступления россиян.
Об этом заявил спикер сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире национального телемарафона «Єдині новини».
Военный отметил, что ситуация на южных участках фронта остается контролируемой, но сложной. Враг не прекращает обстрелы украинских позиций, постоянно наносит удары дронами и ракетами.
Количество штурмов постоянно растет. Противник проводит их небольшими группами пехотинцев преимущественно на Ореховском и Гуляйпольском направлениях. Так, только за последние сутки на Ореховском направлении произошло два боеприкосновения, а на Гуляйпольском — девять.
Напомним, российские оккупанты пытаются расширить зону боев на Харьковщине, но успехов в этом у врага нет.