Оккупанты активизировались на Юге: в Силах обороны назвали ситуацию сложной

Враг активизировался на южных направлениях фронта / © Getty Images

Реклама

Российская оккупационная армия увеличивает интенсивность штурмовых действий на южных направлениях фронта. Вероятно, Запорожье станет одним из приоритетных направлений нового наступления россиян.

Об этом заявил спикер сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире национального телемарафона «Єдині новини».

Военный отметил, что ситуация на южных участках фронта остается контролируемой, но сложной. Враг не прекращает обстрелы украинских позиций, постоянно наносит удары дронами и ракетами.

Реклама

Количество штурмов постоянно растет. Противник проводит их небольшими группами пехотинцев преимущественно на Ореховском и Гуляйпольском направлениях. Так, только за последние сутки на Ореховском направлении произошло два боеприкосновения, а на Гуляйпольском — девять.

Напомним, российские оккупанты пытаются расширить зону боев на Харьковщине, но успехов в этом у врага нет.