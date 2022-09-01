Оккупанты активизировались на Южном направлении: восполняют потери и пытаются восстановить обеспечение

На юге оккупанты активизировали воздушную разведку и обстрелы.

Они также пытаются восстановить обеспечение.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивается на удержании занимаемых позиций. Враг принимает меры по восполнению потерь.

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. В частности, объекты гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Степная Долина, Новониколаевка, Степное, Партизанское, Андреевка, Мирное, Прибужское, Николаевка, Заря, Луч, Ивановка, Княжевка.

В целях ведения воздушной разведки активно применял БпЛА на указанном направлении. Противник пытается восстановить логистическое обеспечение своих войск.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что переговоры с Россией по освобождению из плена защитников "Азовстали" идут тяжело, потому что государство-террористка ищет для себя максимальную выгоду.

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