Война
184
1 мин

Оккупанты активизировались в одной из областей: в ГПСУ рассказали, где продолжаются бои

Россияне в последнее время ужесточили наступление в Харьковской области.

Анастасия Павленко
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Ситуация на фронте сложная

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

Оккупанты пытаются расширить направления боев в Харьковской области. В частности, противник проявляет высокую активность в направлении населенного пункта Дегтярно.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в телемарафоне.

«За прошедшие сутки также происходили попытки штурмовых действий на этих участках, но понеся потери, противник добиться результатов по попыткам продвижения вглубь территории нашей страны не смог», — сказал он.

По его словам, российские войска ежедневно обстреливают приграничные районы Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

Напомним, силы обороны на Донбассе зачистили от врага село Сухецкое Мирноградской громады Покровского района. В то же время, россияне продвинулись в Мирнограде Покровского района Донецкой области.

