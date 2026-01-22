- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 184
- Время на прочтение
- 1 мин
Оккупанты активизировались в одной из областей: в ГПСУ рассказали, где продолжаются бои
Россияне в последнее время ужесточили наступление в Харьковской области.
Оккупанты пытаются расширить направления боев в Харьковской области. В частности, противник проявляет высокую активность в направлении населенного пункта Дегтярно.
Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в телемарафоне.
«За прошедшие сутки также происходили попытки штурмовых действий на этих участках, но понеся потери, противник добиться результатов по попыткам продвижения вглубь территории нашей страны не смог», — сказал он.
По его словам, российские войска ежедневно обстреливают приграничные районы Харьковской, Сумской и Черниговской областей.
Напомним, силы обороны на Донбассе зачистили от врага село Сухецкое Мирноградской громады Покровского района. В то же время, россияне продвинулись в Мирнограде Покровского района Донецкой области.