Оккупанты активизировались возле Орехова и Гуляйполя: главное со сводки Генштаба

В Генштабе рассказали главные события на фронте за последние сутки.

Российские оккупанты в течение суток нанесли 22 авиационных удара и совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 18 января.

Генштаб напоминает, что угроза авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Ситуация на отдельных направлениях

Россияне и дальше пытаются захватить всю территорию Донецкой области. Основные усилия направляются на ведение наступления на Бахмутском направлении. Враг ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении.

Кроме того, пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.

На Запорожском направлении оккупанты проводили безуспешные наступательные действия в районах Орехова и Гуляйполя. На Купянском, Новопавловском и Херсонском направлениях враг обороняется.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений. Наступательных группировок противника не обнаружено. На территории Беларуси продолжаются совместные учения воздушно-космических сил РФ и военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси. Отрабатываются практические задачи по взаимодействию воздушного и сухопутного компонентов в наступательных операциях.

Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ровное и Новодмитровка Сумской области и Бударки, Землянки, Гатище, Волчанск, Терновая, Чугуновка, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области.

На Купянском направлении противник обстрелял районы Петропавловки, Кисловки, Ивановки, Крахмального, Синьковки, Берестового и Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении под огневое поражение попали Дружелюбовка в Харьковской области и Новоегоровка, Невское, Червонопоповка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении под огневое влияние попали районы 13 населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Авдеевка, Водяное, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка на Донетчине.

На Новопавловском направлении под огонь попали Большая Новоселка, Золотая Нива и Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Времовка и Новополь на Донетчине и Орехов, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии, в частности, подверглись районы населенных пунктов Антоновка, Береговое, Веселое, Федоровка, Львово и Херсон. В который раз пострадали мирные жители.

Оккупированные территории

Россияне не прекращают мародерство на захваченных территориях. Так, в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Братолюбовка и Нижние Серогозы Херсонской области оккупанты, передвигаясь группами по 10-15 человек, обыскивают пустующие помещения местных жителей и выносят всю бытовую технику и мебель.

Ответные удары

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения врага и 3 - по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, украинские защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и экспериментальный российский разведывательный беспилотник "Мерлин-ВР".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 1 пункт управления, 1 район сосредоточения живой силы оккупантов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, что оккупантам грозит окружение в Луганской области.