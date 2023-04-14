Оккупанты активизируют "пастпортизацию" украинцев в Донецкой области: новости с фронта от Генштаба

За прошедшие сутки противник нанес 19 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня, есть пострадавшие среди гражданского населения.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За прошедшие сутки, благодаря слаженности действий подразделений сил обороны и героизма наших воинов, было отражено 49 атак противника.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба 14 апреля.

Ситуация по регионам

Противник не отказывается от своих планов по оккупации нашей территории, несмотря на значительные потери. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На местности республики Беларусь продолжают находиться некие подразделения территориальных войск вооруженных сил РФ. Сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей. За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Студенок, Искрисковщина и Волфин Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Терновая, Старица, Гатище, Николаевка и Бударки на Харьковщине.

оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На местности республики Беларусь продолжают находиться некие подразделения территориальных войск вооруженных сил РФ. Сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей. За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Студенок, Искрисковщина и Волфин Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Терновая, Старица, Гатище, Николаевка и Бударки на Харьковщине. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Масютовка и Табаевка Харьковской области.

вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Масютовка и Табаевка Харьковской области. На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка. Под артиллерийскими обстрелами оказались Новоселовское, Стельмаховка, Андреевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области.

за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка. Под артиллерийскими обстрелами оказались Новоселовское, Стельмаховка, Андреевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Противник провел атаки в районах Богдановки и Предтечино, успеха не имел. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Новодмитровка, Курдюмовка, Северное и Железное Донецкой области.

враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Противник провел атаки в районах Богдановки и Предтечино, успеха не имел. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Новодмитровка, Курдюмовка, Северное и Железное Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Северного, совершил артиллерийские обстрелы, в частности, Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского, Нетайлового, Карловки Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Северного, совершил артиллерийские обстрелы, в частности, Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского, Нетайлового, Карловки Донецкой области. На Марьинском направлении за минувшие сутки наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

за минувшие сутки наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Большая Новоселка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Большая Новоселка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области. В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Ольговское, Красное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Степногорск Запорожской области; Степановка, Антоновка Херсонской области и Херсон.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Беспредел РФ на оккупированных территориях

РФ продолжает проводить так называемую "паспортизацию" гражданам Украины. В отдельных населенных пунктах Каховского района Херсонской области, российские оккупанты заставляют людей перерегистрировать транспортные средства по российским нормативно-правовым актам, для чего владельцам нужно иметь российские паспорта.

Особенно активизировалась деятельность по ускорению выдачи российских паспортов на временно оккупированных территориях Донецкой области. Понятно, что отделы миграционной службы РФ работают без выходных. Приоритетом являются государственные служащие и военнослужащие первого армейского корпуса.

Ответ ВСУ

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, состав боеприпасов, радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы.

Напомним, в ночь на 14 апреля в Запорожье во время воздушной тревоги раздался взрыв.

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