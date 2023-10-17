Оккупанты активизируют попытки окружить Авдеевку: в ISW сообщили, когда именно

Россия сосредоточила значительную группировку сил – подразделения 15 мотострелкового и 11 стрелкового полков – на фронте между Авдеевкой и Донецком.

Российские войска 15 октября продолжили наступательные действия для окружения Авдеевки, однако успехов не претерпели. Оккупанты снизили темпы операций, однако в ближайшие дни могут активизировать попытки окружить Авдеевку.

Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW).

По оценкам аналитиков, российские захватчики могут продолжить наступательные операции на Авдеевском направлении в таком пониженном темпе и оставаться угрозой ВСУ в этом районе. И это, несмотря на то, что сейчас врагу вряд ли удастся достичь решающего прорыва или окружить Авдеевку.

Россияне активизируют попытки окружить Авдеевку

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Специалисты считают, что любое снижение темпов российских наступательных действий может быть результатом корректировки тактической обстановки, и в ближайшие дни оккупанты могут активизировать попытки окружить Авдеевку.

Аналитики сослались на украинского военного обозревателя, который отметил, что оккупанты проникли на украинские фланги вокруг Авдеевки и представляют существенную угрозу для позиций ВСУ. Однако обозреватель считает, что враг вряд ли сможет окружить Авдеевку в ближайшее время.

Российских сил будет недостаточно для мгновенного прорыва

Украинские военные обозреватели обратили внимание, что РФ сосредоточила значительную группировку сил – подразделения 15 мотострелкового и 11 стрелкового полков – на фронте между Авдеевкой и Донецком. Эти вражеские силы уже совершили наступательные действия в указанном районе. Упомянутые российские батальоны устраивают сплоченные атаки, масштабы которых превышают большинство российских или украинских атак на этом этапе войны.

Аналитики ISW предполагают, что эта российская группировка сможет вести наступательные операции, направленные на окружение Авдеевки, если военные командиры будут готовы понести относительно большие потери. И это при том, что их недостаточно для мгновенного прорыва.

Продвижения оккупантов в районе Авдеевки существенно уменьшились

Генштаб ВСУ информировал, что украинские войска отбили более 15 штурмов возле Авдеевки, северо-западнее и юго-западнее города.

ISW еще не нашел визуального подтверждения предварительных утверждений о продвижении российских сил в этом районе или видеолокационных видео каких-либо других достижений врага.

Карта с оценками контроля местности возле Донецка по состоянию на 15 октября/Карта Института изучения войны

В то же время, российские источники сообщали, что 15 октября продвижение захватчиков в районе Авдеевки существенно уменьшились по сравнению с предыдущими днями. Россияне назвали эти продвижения незначительными. Российский так называемый военкор признал, что украинские войска до сих пор присутствуют на Авдеевском коксохимическом заводе после спорных заявлений самой РФ о контроле оккупантов над заводом.

И украинские военные обозреватели, и российские источники заявили, что захватчики не достигли желаемого немедленного прорыва, столкнулись с большими потерями и, возможно, более медленными, чем ожидалось, темпами продвижения.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ на 17 октября, на Авдеевском направлении россияне не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Так, за сутки украинские войска отбили более 10 атак врага.

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