Оккупанты активизируются в ближайшие недели: чего ожидать от РФ и при чем здесь визит Путина в Китай

После визита Путина в Китай российские оккупационные войска получили приказ активизировать наступление на нескольких направлениях, но из-за значительных потерь они вряд ли смогут продолжать эффективные боевые действия без дополнительных ресурсов.

Российские оккупационные войска (РОО) имели приказ наступать сразу после завершения вояжа Путина в Китай. Следовательно, вторая половина мая — начало июня может стать периодом значительной активизации РОВ по нескольким направлениям.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Вторая половина мая — начало июня должны стать периодом значительной активизации РОВ на Краматорском, Покровском, Лиманском и Купянском направлениях. Также перед РОВ стоит задача до конца лета срезать Роботинский выступ и взять под контроль Старомайорское и Урожайное на Времивском направлении", – считает эксперт.

Хотя это не является неожиданностью, есть важный нюанс – для операции "Имитация" в Харьковской области был израсходован серьезный ресурс без существенного результата, и для продолжения штурма Волчанска российским оккупантам приходится привлекать подразделения с других направлений.

"По состоянию на 18 мая потери личного состава РОВ за неполный месяц уже составили 21 240 тел. Очевидно, что май установит абсолютный рекорд по этому показателю, который превысит 30 тысяч. То есть максимальную возможность российской мобсистемы компенсировать потери", — отметил Коваленко.

Чтобы выполнить приказ и активизировать деятельность РОВ хотя бы с июня, в России должен быть повышен предел мобилизации, примерно, до 40 тысяч или больше. Без объявления общей или "частичной" мобилизации, РОВ не смогут продолжать активные боевые действия.

"Вот он первый эффект от операции "Имитация". Следует признать, что в информационном плане россияне перехватили инициативу и навязывали свое видение происходящего не только многим украинцам, но и на Западе. Но вот итоги от этого перформенса, в первый же неделю его реализации, вылезают РОВ раком", — отметил Коваленко.

Напомним, ранее руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что на Харьковском и Сумском направлениях пока не фиксируется создание вражеских группировок россиян, достаточных для совершения быстрых прорывов.

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