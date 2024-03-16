Оккупанты активно атакуют на нескольких направлениях: Генштаб сообщил новости с фронта

За прошедшие сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении Силами обороны отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны и Раздоловка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими защитниками отбиты 3 атаки противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клищиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 26 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тонечко и Первомайское.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки, где враг при поддержке авиации 24 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты 7 раз атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, осуществлены три безуспешных штурма позиций наших войск.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

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