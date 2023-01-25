Оккупанты активно готовятся: эксперт объяснил, откуда и когда может начаться новое наступление РФ

Российские войска накапливают резервы на границе с Украиной в Белгородской, Курской областях. Это условное направление на Кременную Луганской области в случае повторного их наступления. И, возможно, это будет попытка наступления на Харьковскую область.

Об этом заявил военный и общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ, экс-замглавы СБУ Виктор Ягун в эфире FREEДОМ.

"Россияне накапливают резервы на границе с Украиной в Белгородской, Курской областях, это правда. То есть это условное направление на Кременную (Луганская область). И это, возможно, попытка действительно наступления на Харьковскую область. Но я не думаю, что у нас не обращают внимания на эти угрозы", – объяснил Ягун.

По его словам, на Запорожском направлении в оккупантов нет успеха и они активно пытаются противодействовать возможному наступлению ВСУ.

Аналогичная ситуация у врага и в Донецком, Луганском направлениях. Там враг формирует сильные позиции и подтягивает туда из других линий фронта не только части подразделений, но и бронетехнику, которую смогли накопить и собрать.

Ягун говорит, что оккупанты очень активно готовятся именно к концу февраля". Впрочем, отмечает, что все зависит от погоды.

"Они не ожидали, кстати, как, наверное, и мы, настолько теплой зимой, что действительно невозможно использовать активно боевую тяжелую технику для прорывов по тем или иным направлениям. Земля не промерзла. Возможно, будут какие-нибудь еще февральские морозы, не знаю, может, действительно зима переместится где-то на март. Поэтому все будет зависеть от погоды. На этом этапе очень непростая ситуация на фронте не только потому, что может быть наступление, но и потому, что погодные условия не позволяют что нашей стороне противника активно использовать технику вне дорог", — добавил генерал-майор запаса СБУ.

Напомним, бывший высокопоставленный офицер британской разведки Филипп Ингрем считает, что следующая фаза войны между Россией и Украиной не сможет начаться весной из-за погоды, а в частности то, что в этот период почва слишком мягкая. По его словам, есть на три района, где в случае достаточного укрепления местности будут сосредоточены бои – Запорожье, район Кременной и Бахмут.

ГУР МО также прогнозирует, что в ближайшие месяцы на Донецком и Луганском направлениях будут активны боевые действия.

А вот генерал Польши Вальдемар Скшипчак говорит, что Россия может напасть на Украину с собственной территории – по направлению Воронежа, Курска, Брянска, двигаться оттуда в южном направлении, к западу от Харькова, вдоль впадающей в Днепр реки Ворскла. При этом сценарии под ударом оказываются Полтава и Днепр.

Тем временем сейчас РФ распространяет фейк о якобы наступлении на Угледар Донецкой области. Что на самом деле лишь попытка создать "положительный нарратив" на фоне отсутствия прогресса путинских войск в Бахмуте, говорят в ISW. По данным аналитиков, реальных признаков восстановления российских оккупантов в западной части Донецкой области нет.

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