Оккупанты активно имитируют "эвакуацию" на левый берег Днепра — что происходит на Херсонщине

Солдаты российской армии активно имитируют эвакуацию на левый берег Днепра в Херсонской области.
На правом берегу Днепра в Херсонской области уже нет ни военного руководства оккупантов, ни центра принятия решений коллаборантов, они выехали в Геническ, в Скадовск.
Об этом 24 канала рассказал заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
"Перевезли так называемые новосозданные "министерства" – и здравоохранения, и другие. То есть сейчас их в Херсоне нет", — сказал Соболевский.
По его словам, на правом берегу Днепра еще остается множество российских военных. Они в основном базируются вне Херсона.
"Мы можем сейчас говорить о десятках тысяч российских военных, которые все еще находятся на правобережье. По имеющейся информации, там есть минимум 20 — 25 тысяч оккупантов", — рассказал депутат.
Соболевский рассказал, что оккупанты на правом берегу Днепра возводят фортификационные сооружения. В частности, россияне окапываются в районе Чернобаевки.
Ситуация в Херсонской области
ВСУ освободили более 90 населенных пунктов в Херсонской области.
Однако впоследствии украинские военнослужащие немного замедлили наступление из-за плохих погодных условий.
Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань считает, что ВСУ смогут деоккупировать Херсон уже в ноябре.
Наталья Гуменюк заявила, что российские захватчики могут готовить ловушку для ВСУ в Херсонской области, создавая иллюзию "ухода".
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