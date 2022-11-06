Оккупанты активно имитируют "эвакуацию" на левый берег Днепра — что происходит на Херсонщине

На правом берегу Днепра в Херсонской области уже нет ни военного руководства оккупантов, ни центра принятия решений коллаборантов, они выехали в Геническ, в Скадовск.

Об этом 24 канала рассказал заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

"Перевезли так называемые новосозданные "министерства" – и здравоохранения, и другие. То есть сейчас их в Херсоне нет", — сказал Соболевский.

По его словам, на правом берегу Днепра еще остается множество российских военных. Они в основном базируются вне Херсона.

"Мы можем сейчас говорить о десятках тысяч российских военных, которые все еще находятся на правобережье. По имеющейся информации, там есть минимум 20 — 25 тысяч оккупантов", — рассказал депутат.

Соболевский рассказал, что оккупанты на правом берегу Днепра возводят фортификационные сооружения. В частности, россияне окапываются в районе Чернобаевки.

Ситуация в Херсонской области

ВСУ освободили более 90 населенных пунктов в Херсонской области.

Однако впоследствии украинские военнослужащие немного замедлили наступление из-за плохих погодных условий.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань считает, что ВСУ смогут деоккупировать Херсон уже в ноябре.

Наталья Гуменюк заявила, что российские захватчики могут готовить ловушку для ВСУ в Херсонской области, создавая иллюзию "ухода".

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