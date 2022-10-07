Оккупанты активно используют беспилотники Shahed: в ISW объяснили, как это повлияет на ход войны

Русские использовали многие из этих БПЛА для поражения гражданских целей.

Российская армия поала активно применять иранские беспилотники Shahed-136. Впрочем, это вряд ли существенно повлияет на ход войны в Украине.

Об этом идет речь в свежем отчете американского Института исследования войны (ISW).

Использование этих дронов-камикадзе не приводит к эффектам, аналогичным использованию Украиной американских систем HIMARS. Эксперты предполагают, что россияне надеются вызвать нелинейный эффект с помощью террора. Дело в том, что Россия используется БПЛА для поражения гражданских целей в тыловых районах, а не направляет их на асимметричные узлы вблизи поля боя.

В ISW отмечают вероятно, что российские войска уже использовали нетривиальный процент поставок Shahed-136. Но это при условии, что утверждения о предоставленных России "сотне" беспилотников правильные.

Специалисты также отмечают, что украинские войска продолжили контрследующие операции на северо-востоке Харьковской области в районе Купянска и операции вдоль дороги Кременно-Сватово на западе Луганской области.

В свою очередь, армия РФ образует оборонительные позиции в верхней части Херсонской области, продолжает наземные атаки в Донецкой области. Россияне продолжали наносить артиллерийские, авиационные и ракетные удары к западу от Гуляйполя, а также в Днепропетровской и Николаевской областях.

Обстрелы дронами-камикадзе

Россияне впервые атаковали дронами Белую Церковь в Киевской области 5 октября. В результате вражеского удара пострадал один человек. оккупанты попали в объект инфраструктуры, рассказал глава ОВА Алексей Кулеба.

В первый раз беспилотники долетели так далеко. Хотя Shahed-136 может лететь до двух тысяч километров. Именно поэтому долететь могут и до самой столицы. Оккупанты ударили по Белой Церкви через расположенный там большой военный городок, отметил Олег Жданов.

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