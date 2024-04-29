Оккупанты активно штурмуют на Авдеевском направлении: как изменилась ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронт произошло 131 боевое столкновение.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, осуществляет диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 6 атак в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг провел 18 атак в районах населенных пунктов Копанки, Новосергеевка Харьковской области; Макеевка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отбиты 29 атак.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 55 атак.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Водяное, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты 4 раза атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра, 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Потери врага

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 1 пункту управления противника.

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