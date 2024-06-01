Оккупанты активно штурмуют на двух направлениях – сводка Генштаба

В Генштабе рассказали об оперативной ситуации на фронте.

Оккупационные войска России с начала суток больше всего атакуют на Покровском и Кураховском направлениях. Также повышенная активность противника наблюдается на Северском направлении. ВСУ жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия захватчиков, уничтожают пехоту и технику.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ за 1 июня 2024 года.

Оккупанты продолжают обстреливать из артиллерии приграничья Черниговской и Сумской областей.

На Лиманском направлении российские захватчики не оставляют попыток улучшить положение в районах Торского и Терна. Враг нанес удары двумя УАБами по Лиману, еще одну УАБ запустил по Щурову и дважды бил УАБ по Пескам Радковских. На данном направлении украинские защитники отразили две атаки, одна еще продолжается возле Торского.

Активизировался российский агрессор на Северском направлении. В настоящее время здесь продолжаются шесть боевых столкновений в районах Ивано-Дарьевки и Раздолевки. Один вражеский штурм наши защитники отбили возле Выемки.

Дважды захватчики попытались атаковать на Краматорском направлении, возле Нового и Клещиевки. Обе попытки были неудачными. Подразделения Сил обороны контролируют обстановку.

На Покровском направлении сегодня самая высокая интенсивность атак врага. Общее количество боевых действий с начала суток здесь возросло до 14. Вблизи Зеленого Поля, Новоалександровки, Новоселовки Первой и Невельского украинские воины отбили уже шесть атак. Еще восемь продолжаются в районах Евгеньевки, Сокола и Яснобродовки. Ситуация напряженная, но контролируемая.

Продолжаются бои на Кураховском направлении. С начала суток подразделения Сил обороны отбили уже 10 штурмовых действий врага недалеко от Красногоровки, Георгиевки, Константиновки, Парасковеевки и Водяного. Еще два боестолкновения продолжаются вблизи Константиновки и Водяного.

Враг атакует при поддержке авиации на Времивском направлении. 10 НАРов применили российские оккупанты по району Старомайорского. Там еще продолжается боестолкновение.

Еще 16 ударов неуправляемыми авиационными ракетами российские войска нанесли по Пятихаткам на Ореховском направлении.

По остальным направлениям обстановка – без особых изменений.

Напомним, в DeepState сообщили, где продвинулись россияне (карта).

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