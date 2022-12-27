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Оккупанты активно штурмуют позиции украинских пограничников: где враг хочет прорвать оборону

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Оккупанты активно штурмуют позиции украинских пограничников: где враг хочет прорвать оборону

Фото: www.facebook.com/МВД Украины

Больше всего от вражеских обстрелов страдают Сумщина и Черниговщина.

В последние дни российские военные усиленно атакуют позиции украинских пограничников в районе населенного пункта Красногоровка в Донецкой области. Однако получают мощный отпор и отступают с большими потерями.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга во вторник, 27 декабря.

"Все составляющие Сил обороны совместно противодействуют российской вооруженной агрессии. Так, на Бахмутском направлении пограничники обеспечили огневую поддержку подразделению Вооруженных сил Украины, отражавшему атаки пехоты врага. Враг был вынужден отойти, понеся потери убитыми и ранеными", — сказал он.

Также Демченко добавил, что враг не прекращает обстреливать границы Украины. По его словам, больше всего от вражеских обстрелов страдают Сумщина и Черниговщина.

Что происходит у Бахмуте

Россия не оставляет попыток захватить Бахмут в Донецкой области. Так, командование несколько раз меняло сроки оккупации города из-за неудач. По словам нацгвардейца Андрея Крищенко, российским военным дали новый срок на захват Бахмута – до 1 января.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что оккупанты не могут удержать позиции, которые они захватили в Украине, поэтому концентрируют свои усилия на отдельных участках фронта, в частности Бахмут.

В Бахмуте россияне используют военнопленных, чтобы подобраться к украинским позициям. Ситуация в городе – сложная. Без электричества, воды и тепла в прифронтовом месте остаются женщины, дети и пожилые люди.

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Дата публикации
Просмотры
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