Оккупанты аннулируют украинские пропуска на Запорожской АЭС – разведка

Российские войска аннулируют пропуска украинского образца для персонала Запорожской АЭС, а на крыше одного из энергоблоков установили военное оборудование.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что оккупанты выставили условие лицензированным сотрудникам оперативной смены АЭС.

"До 2 ноября они должны определиться о подписании или отказе от контракта с "росатомом". Другим работникам ЗАЭС выставлен срок — до 1 декабря. Сообщено, что в ближайшее время будут аннулированы пропуска на станцию украинского образца. В настоящее время инженерно-технических работников станции на рабочие места не допускают. Доступ имеют только оперативные работники (изменение управления)", – говорится в сообщении.

По данным разведки, в Энергодар прибыли так называемые "кадыровцы", патрулируемые группами по 15-20 человек. Связь в городе практически отсутствует, перемещение целесообразно производить с 09:00 до 15:00. После 15 часов растет вероятность попасть под фильтрационные мероприятия.

На крыше пятого энергоблока установлено оборудование РЭБ для борьбы со средствами аэроразведки. На промышленной зоне ЗАЭС размещено очередное изменение оккупантов. Командный состав рассредоточен по городу и проживает в квартирах выехавших местных жителей.

Террор оккупантов на ЗАЭС

В Генштабе ВСУ заявили, что российская армия во время отступления может прибегнуть к терактам, в частности, к подрыву жилых массивов или Запорожской АЭС, чтобы окончательного вывести из строя станцию и спровоцировать техногенную катастрофу, обвинив Украину.

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины узнала о том, что Россия проводит какое-то строительство на Запорожской АЭС, однако у Украины нет возможности узнать, что именно там происходит. Поэтому Госатомрегулирование обратилось с соответствующей просьбой к МАГАТЭ.

Между тем, в "Энергоатоме" рассказали, что россияне спровоцировали экологическую катастрофу на Запорожской АЭС. В результате остановки энергоблоков станции теплая вода не попадает в пруд-охладитель ЗАЭС, в результате чего температура воды упала до около +13 градусов.