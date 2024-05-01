Оккупанты артиллерией и дронами накрыли Никополь: есть раненые и разрушения (фото)

Изуродованы несколько отделений местной больницы и скорая. Повреждены школа и спортивная площадка.

Российские оккупанты из артиллерии обстреляли Никополь на Днепропетровщине. Известно о том, что четыре местных жителя получили ранения.

Об этом на своей странице в соцсети написал начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Как стало известно, оккупанты били по Никополю артиллерией и дронами-камикадзе.

“У госпитализированы 47-летний мужчина и 27-летняя женщина. Они – в состоянии средней тяжести. Также ранены мужчина 44 года и женщина – 43-х. Им предоставили необходимую медицинскую помощь. Оправляться будут дома”, — рассказал Сергей Лысак.

По его словам, изуродовано несколько отделений местной больницы и "скорая". Повреждены школа и спортивная площадка. Избиты семь частных домов, шесть хозяйственных построек. Задело опоры уличного освещения и линии электропередач. Загорелось авто. Пожар спасатели укротили.

Напомним, что российская армия совершила массированную атаку на Днепропетровскую область. Имеются повреждения энергообъектов.

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