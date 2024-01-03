Оккупанты атаковали 10 областей – есть жертвы, раненые и разрушения: как прошла ночь в регионах

Ночь на 3 января в большинстве областей Украины прошла относительно спокойно.

Областные государственные администрации отчитались, какая ситуация в регионах по состоянию на утро среды, 3 января, и как прошла ночь в Украине.

Кировоградщина

Ночью сбили два вражеских дрона и одну ракету. Пострадавшие и разрушения отсутствуют. Данные о последствиях уточняются.

Черниговщина

За сутки – один обстрел (пять взрывов). Враг обстрелял Сновскую громаду Корюковского района из минометов. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина

Ночью россияне совершили обстрел Свеской громады. Зафиксировано четыре взрыва из миномета. Предварительно – без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 10 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 46 взрывов. Обстрелы потерпели Юнаковская, Краснопольская, Хотинская, Великописаревская громады. Юнаковская община: зафиксирован обстрел из РСЗО (пять взрывов). В результате обстрела повреждены пять домохозяйств, автомобиль, сеть ЛЭП.

Запорожская область

Оккупанты били по 23 населенным пунктам области, зафиксировано 134 удара. 110 артобстрелов пришлись по территории Железнодорожного, Новоданиловки, Левадного, Щербаков, Полтавки, Луговского, Роботиного, Пятихаток, Лобкового, Плавней и других прифронтовых городов и сел.

Россияне обстреляли из РСЗО Гуляйполе и Новоандреевку, атаковали 20 беспилотниками Новодаровку, Красное, Малиновку, Белогорье, Малую Токмачку и Роботино, а также совершили два авиационных удара по Орехову.

Вражеский артиллерийский снаряд унес жизни двух жителей села Плавни: 54-летнего мужчины и 63-летней женщины. Также получила ранение 76-летняя женщина. Поступили два сообщения о повреждении жилых домов.

Днепропетровщина

За вчерашний день оккупанты 12 раз атаковали Никопольщину. Шесть артиллерийских обстрелов и столько же дронов-камикадзе.

В Никополе двое пострадавших. Это мужчины 50 и 59 лет. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь.

Поврежден торговый павильон, детский сад, частное предприятие, парк аттракционов, многоэтажки, около двух десятков частных домов, пять хозяйственных сооружений, еще два – уничтожено полностью, задел автомобиль, линии электропередачи и газопроводы.

Под удар также попали Красногригорьевская, Покровская и Марганецкая громады. Там повреждены инфраструктурные объекты. Обошлось без раненых.

Днем враг нанес ракетный удар по Криворожскому району. Без жертв.

Ночью оккупанты обстреляли Никополь. Направили на райцентр тяжелую артиллерию. Погибших и пострадавших нет.

Харьковщина

Вчера вечером оккупанты обстреляли Харьков. Предварительно – ракетами С-300. В результате обстрела попадает ракета в здание школы, частично разрушена стена 2-го этажа. Без пострадавших.

В результате вчерашнего утреннего вражеского обстрела Харькова пострадали 58 человек, из них шесть – дети. Одна женщина погибла. В медучреждениях города находятся 28 человек, из них четверо – дети. Два человека – в тяжелом состоянии.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенным пунктам Харьковщины, в частности: Охримовка Чугуевского района; Бологовка, Дворичанское, Двухлетняя, Синковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района.

Вчера днем враг обстрелял с. Липцы Харьковского района. Без пострадавших. Также оккупанты нанесли удар по г. Волчанск Чугуевского района. Разрушены и повреждены два дома. Ранения получила женщина. В результате обстрела г. Купянск поврежден дом.

Луганщина

В Невском вчера прогремели сразу четыре взрыва – захватчики попали по ранее разрушенным объектам. Россияне активно применяли дроны-камикадзе, а также трижды ударили из авиации — по Белогоровке и Серебрянскому лесу.

За сутки противник совершил 185 обстрелов (598 снарядов).

Донетчина

Под огнем рашистов – шесть населенных пунктов: Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Часов Яр, с. Новоселовка Первая, с. Бердичи. Повреждены два жилых дома, помещение больницы, ЛЭП. За сутки в Донецкой области — трое раненых.

Николаевщина

Вчера вечером – ракетный обстрел Снигиревской громады. Предварительно, вне населенных пунктов. Пострадавших нет. В течение дня враг восемь раз производил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Куцурубской громады. Без пострадавших.

Херсонщина

За сутки по области противник произвел 121 обстрел (552 снаряда), из них по г. Херсон – 10 обстрелов (44 снаряда).

Рашисты попали в районы 35 населенных пунктов области; медицинские учреждения, админздания, учебные заведения, библиотеку в Херсонском районе; завод в Бериславском районе

Российская армия обстреляла центральную часть Белозерки. Повреждены админздания, медицинские учреждения, учебные заведения, библиотека и шесть частных домов. Пострадала 79-летняя женщина. Через сутки из-за российской агрессии один человек получил ранения.

Напомним, в Харькове в результате очередной российской атаки разрушена школа.

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