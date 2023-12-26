Оккупанты атаковали 12 областей – что известно о разрушениях и последствиях ударов

Ночь против 26 декабря в большинстве областей Украины прошла относительно спокойно.

Областные государственные администрации отчитались, какая ситуация в регионах по состоянию на утро вторника, 26 декабря, и как прошла ночь в Украине.

Хмельницкая область

В пределах области силы ПВО ВСУ обезвредили БПЛА типа Shahed во время ночной воздушной тревоги. Информация о травмированных и разрушениях не поступала.

Кировоградщина

На территории области силы ПВО вчера сбили "Щахед". Прошло без пострадавших в разрушениях.

Черниговщина

За сутки – два обстрела (10 взрывов). Враг обстреливал Корюковский район – из САУ и использовал FPV – дроны. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина

Ночью россияне совершили артобстрел Краснопольской громады. Зафиксировано 5 взрывов. Без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 15 взрывов. Обстрелы подверглись Юнаковской и Белопольской громады. Без последствий.

Над одной из громад Сумского района поразили вражеский дрон типа FPV.

Запорожская область

84 удара по 19 населенным пунктам области, мирные жители не пострадали. За прошедшие сутки захватчики дважды обстреляли из РСЗО Роботино и атаковали 13 беспилотниками Новоданиловку, Новодаровку, Малиновку, Красное, Волшебное, Роботино и Малую Токмачку.

По территории Гуляйполя, Левадного, Темировки, Полтавки, Белогорья, Преображенки, Каменского, Пятихаток, Степного, Плавней и других городов и сел на линии огня пришлось 69 артударов. Поступило 3 сообщения о разрушении жилых домов граждан.

Днепропетровщина

Вчера утром агрессор ударил из артиллерии по Никополю. Без последствий. В Криворожском районе успешно сработало ПВО.

Вечером российские войска снова накрыли артогнем Никопольщину. Громко было в райцентре. Люди невредимы. Последствия обстрела выясняются.

Харьковщина

Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 15 населенным пунктам Харьковщины, в частности: Ветеринарное Харьковского района; Ивашки, Уды Богодуховского района; Волчанск, Бударки Чугуевского района; Амбарное, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района.

Сегодня ночью враг нанес удар по с. Подолы Купянского района. Поврежден частный дом. Информация о пострадавших не поступала.

Вчера произошел вражеский обстрел (тип вооружения – РСЗО) г. Волчанск Чугуевского района. Повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки. Без пострадавших.

Также враг обстрелял с. Песчаное Купянский район. Пострадал 63-летний местный житель. Потерпевшего госпитализировали. В результате российского обстрела с. Казачья Лопань поврежден частный дом. Без пострадавших.

Луганщина

Невское и Белогоровка снова были обстреляны из минометов и артиллерии. Кроме того, враг два десятка раз штурмовал позиции украинских военных в Белогоровке и Серебрянском лесу. Атаковал там при поддержке авиации. За сутки противник совершил 129 обстрелов (528 снарядов).

Донетчина

Под огнем оккупантов – 7 населенных пунктов: с. Богоявленка, с.Бердичи, Курахово, с.Орловка, Авдеевка, пгт Большая Новоселка, пгт Гродовка. Повреждены 3 жилых дома, хозяйственная постройка, ЛЭП. За сутки в Донецкой области: 2 раненых.

Николаевщина

Ночью подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 4 БпЛА типа "Shahed 131/136". Ночью враг попал БпЛА типа "Shahed 131/136" по одному из промышленных предприятий, зафиксировано повреждение складских зданий. Информация о пострадавших не поступала.

Вчера днем вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по с. Солончаки Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Одесчина

Российские оккупационные войска продолжают атаковать область. В Одесской области удалось уничтожить 4 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

В Одесском районе враг попал по открытой территории одного из инфраструктурных объектов. Возникший пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.

Херсонщина

За сутки по области противник совершил 74 обстрела (391 снаряд), из них по г. Херсон — 5 артиллерийских обстрелов (32 снаряда). Рашисты попали в районы 29 населенных пунктов области; критической инфраструктуры в Херсонском районе.

Один человек получил ранения. Вчера вечером сбит вражеский БПЛА типа "Шахед".

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