Оккупанты атаковали авиабомбами село вблизи Запорожья - фото

Российские военные сбросили авиабомбы на село в Запорожской области.

Оккупационная армия России днем 4 декабря атаковала из авиации и артиллерии населенный пункт неподалеку от Запорожья.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Сегодня утром российские оккупационные войска в очередной раз массированно обстреляли один из населенных пунктов Васильевского района. Били из артиллерии и РСЗО, атаковали УАБами", — говорится в сообщении.

Последствия удара авиабомбами по селу вблизи Запорожья/Фото: Юрий Малашко

Последствия удара авиабомбами по селу вблизи Запорожья/Фото: Юрий Малашко

Он также добавил, что информация о пострадавших в результате атаки не поступала.

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