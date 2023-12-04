Оккупанты атаковали авиабомбами село вблизи Запорожья - фото

Российские военные сбросили авиабомбы на село в Запорожской области.
Оккупационная армия России днем 4 декабря атаковала из авиации и артиллерии населенный пункт неподалеку от Запорожья.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"Сегодня утром российские оккупационные войска в очередной раз массированно обстреляли один из населенных пунктов Васильевского района. Били из артиллерии и РСЗО, атаковали УАБами", — говорится в сообщении.
Он также добавил, что информация о пострадавших в результате атаки не поступала.
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